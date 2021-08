Furti in hotel, arrestato un cileno (video)

Un ladro specializzato in furti in hotel è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno un paio di colpi in un hotel e in un B&B del centro di Milano.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cileno di 29 anni chelo scorso 12 maggio si era introdotto in un hotel del centro storico e aveva messo a segno un furto all’interno della stanza di due coniugi tedeschi in vacanza, rubando gioielli, computer e contanti per un valore di oltre 50 mila euro.

La Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinata dalla Procura, ha immediatamente dato avvio alle indagini: la meticolosa e complessa attività di visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza mmesse subito a disposizione degli inquirenti dalla direzione dell’albergo, nonché di quelli pubblici e privati della zona, ha permesso di accertare come il ladro fosse giunto a bordo di un’autov il cui contratto di noleggio era intestato a una donna peruviana, incensurata, risultata poi essere la compagna del cileno. L’analisi del traffico telefonico, inoltre, ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di accertare in maniera inequivocabile la presenza dello straniero nei pressi dell’hotel il giorno del furto, nonostante un domicilio dichiarato a Gorgonzola. Le immagini interne della struttura alberghiera hanno, infine,

ulteriormente confermato che si trattava di del 29enne, pregiudicato per reati specifici. L’uomo è sospettato anche di un analogo furto ai danni di un B&B in una centralissima via dello shopping milanese. L’uomo è stato fermato mentre stava pranzando con la famiglia in una pizzeria di Roma; perquisita la stanza di un albergo dove stava temporaneamente alloggiando.