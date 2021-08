Consolato Marocco, risse e spaccio. Piscina (Lega): “Un altro dei problemi non risolti da Sala”

“Gli anni passano ma le problematiche derivanti dalla gestione del Consolato del Marocco non sono mai state affrontate in modo serio e determinato”. Così il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina, esponente della Lega. “Risse continue, degrado in tutta l’area circostante, spaccio di droga e la pericolosa aggiunta, in tempi pandemici, di assembramenti in assenza totale di dispositivi di sicurezza. I residenti dell’intera area – prosegue Piscina – lamentano da anni assenza di interventi, nonostante le richieste di collaborazione da parte nostra siano state costanti e numerose: il Municipio 2 ha richiesto al Comune, ad esempio, un presidio fisso della Polizia Locale davanti al Consolato senza mai ottenere risposta! Auspico, per il futuro prossimo, che Milano possa avere un Sindaco e una maggioranza più sensibili alle problematiche legate alla Sicurezza della città e una più proficua collaborazione sull’operatività della Polizia Locale, in modo da prevenire situazioni spiacevoli come quella vissuta ieri dai residenti in Via Martignoni.”