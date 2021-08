Arrestato rapinatore a Besana Brianza

Arrestato dai carabinieri un 26enne per rapina aggravata ai danni di un negozio di Besana Brianza, avvenuta lo scorso luglio. Il giovane era entrato nel negozio col volto travisato e una pistola in pugno e si era fatto consegnare l’intero incasso, oltre 400 euro. Era quindi scappato col bottino. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo: i militari hanno sentito il racconto delle vittime della rapina e hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Decisivo un frammento dei video in cui si vedeva un tatuaggio sul collo del rapinatore. I carabinieri hanno perquisito la sua casa e hanno trovato i capi di abbigliamento indossati durante il colpo e la pistola, che si è rivelata una rirpoduzione di una calibro. Il Gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita stamattina all’alba dai carabinieri. Il giovane è stato portato nel carcere di Monza, con l’accusa di rapina aggravata dall’uso delle armi.