Olimpiadi, grande festa per Jacobs rientrato in Italia

Grande festa per Marcel Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi, rientrato in Italia insieme agli altri atleti. Jacobs è stato accolto ieri a Fiumicino come una vera star, da centinaia di persone tra parenti, amici, colleghi delle Fiamme Oro e anche dal sindaco di Desenzano del Garda, dove ha vissuto fin da piccolo. “Diciamo che sto cercando ancora di realizzare. Sicuramente, appena uscirò da queste porte capirò meglio quello che è veramente successo e me lo vivrò in questi giorni. Qualcosa di incredibile, sono partito da qui con tanti obiettivi, però non mi sarei mai aspettato di concludere un’olimpiade in questo modo” ha affermato Jacobs. “Le due medaglie d’oro vinte a chi le dedico? Ad una marea di persone. In primis al mio gruppo sportivo le Fiamme Oro che hanno sempre creduto in me fin dall’inizio della mia carriera, al mio team, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi sostengono. A Tokyo ho sentito una spinta ed un tifo incredibile da tutta l’Italia”.