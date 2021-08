Meteo: migliora al Nord, Sud bollente

In questa domenica la coda di una perturbazione atlantica (la n.3 del mese) sta ancora lambendo le Alpi centro-orientali, dove avremo gli ultimi episodi di instabilità atmosferica. Nel contempo l’ennesima rimonta dell’Anticiclone Africano verso l’Italia centro-meridionale innescherà la quarta intensa ondata di calore della stagione. Se le attuali proiezioni a lunga scadenza venissero confermate, potrebbe risultare la più rilevante dall’inizio dell’estate per durata, estensione geografica e picchi massimi di temperatura previsti. Sole e clima bollente, infatti, ci accompagneranno almeno fino al weekend di Ferragosto: più pesantemente coinvolte dalla forte fiammata africana saranno, ancora una volta, le regioni del Sud e le Isole dove, tra lunedì e mercoledì, si potrebbero raggiungere punte estreme (e forse da record) prossime ai 45 gradi. Anche al Nord, dove per la nuova settimana si preannuncia una fase di maggiore stabilità atmosferica – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, il caldo e l’afa sembrano destinati ad intensificarsi a partire da metà settimana, con temperature che dovrebbero diffusamente toccare o superare i 35 gradi nelle aree interne di pianura.