“Lecco perde il diretto più frequentato per Milano Centrale”

“Stando a quanto pubblicato nell’orario estivo di Trenord, dal prossimo primo settembre uno dei treni più frequentati del lecchese, il Colico-Milano Centrale in partenza da Colico alle

6.09, da Lecco alle 7.19 e ora di arrivo alle 8.07, verrà permanentemente dirottato a Milano Rogoredo”. Protestano i pendolari della Milano- Lecco. “Già nel novembre scorso abbiamo denunciato questa modifica arbitraria ed ingiustificata alla programmazione del servizio sulla nostra linea, che, nelle intenzioni di Regione Lombardia, di Trenord e di

RFI, prevede anche analoga sorte per le altre tre corse. Probabilmente in Regione Lombardia non sanno – si legge nella nota – che la domanda di mobilità col treno dal nostro territorio verso Milano è storicamente molto forte, mentre non sarebbero certamente sufficienti i treni da 8 pezzi o i Coradia da Sondrio/Tirano per trasportare i viaggiatori ed i pendolari. D’altra parte, i diretti di Tirano non

possono essere potenziati né con un numero di vagoni maggiore, né con carrozze a due piani per via dei noti limiti infrastrutturali della linea. Ciò senza contare il fatto che moltissimi pendolari del lecchese non disporranno più di un treno che consenta di raggiungere il capoluogo in orario congruente con quello del

luogo di lavoro. Il cambio del capolinea a Milano costituisce quindi, di fatto, un arretramento di circa 20 anni nei servizi tra

Lecco e Milano, che diverranno più lenti e meno efficaci in un momento in cui il Paese si appresta alla ripartenza e si vuole avviare verso la transizione ecologica. Non solo, ma dato che occorrerà ancora molto tempo perché il COVID venga definitivamente debellato, la

modifica dell’orario ferroviario finirà per aumentare l’affollamento sugli altri treni e, di conseguenza, aumentare le probabilità di contagio, in aperto contrasto con le direttive governative che prevedono il rinforzo del servizio di TPL sino al termine dell’emergenza sanitaria. Torniamo nuovamente a chiedere non solo a Regione Lombardia di rivedere l’accordo-quadro con RFI, ma anche ai Consiglieri regionali, al Presidente della Provincia di Lecco ed ai Sindaci rappresentanti del territorio di compiere tutte le azioni possibili volte ad assicurare il mantenimento dei treni diretti tra

Lecco e Milano Centrale”.