I truffatori del green pass truffati online

Hanno speso tra 150 e 350 euro per “comprare” su Telegram un falso Green pass che avrebbero potuto ottenere gratis facendosi vaccinare. Poi hanno scoperto che il QR “fake” non funziona e in più sono stati ricattati. I “no green pass”, l’ultima versione dei “no covid”, “no mask” e “no vax”, che predicano “libertà” nelle piazze, hanno fornito senza problemi i loro documenti (carte d’identità, codici fiscali, tessere sanitarie) a persone sconosciute su internet, convinti di poter aggirare le regole. I “venditori” infatti sono spariti con il bottino: gli “acquirenti” hanno perso i loro soldi e in alcuni casi si sono visti chiedere il versamento di somme di denaro in Bitcoin o altre criptovalute per non diffondere i dati dei documenti. Sono gli stessi che “il green pass viola la privacy”. Tragicomici.