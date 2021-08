Resta in panne e viene pure derubato

Notano un auto ferma per un guasto in via Galvani a Milano e ne approfittano per rubare uno zaino con denaro e documenti ma vengono arrestati dalla polizia.

Hanno notato un’auto in panne ma, invece di aiutare gli occupanti della vettura in difficoltà, li hanno derubati: mentre un borseggiatore faceva da palo, l’altro ha sottratto uno zaino che si trovava sul sedile anteriore della vettura. I due si sono subito allontanati, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti della Polfer che li tenevano d’occhio in un servizio mirato antiborseggio. E’ accaduto ieri in via Galvani e gli arrestati per furto aggravato in concorso sono due algerini di 32 e 26 anni, pregiudicati e irregolari. Lo zaino, contenente denaro e documenti vari, è stato restituito alla proprietaria che non si era accorta di quanto fosse successo.