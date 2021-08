Arretrano i cantieri per la costruzione della linea M4 nell’area della Stazione Forlanini e, da oggi, fa sapere la società M4, “viene restituita ai cittadini l’area antistante, riqualificata e utile per l’accesso alla stazione e all’itinerario pedonale e ciclabile tra la parte del quartiere prospiciente la fermata, via Ardigò e il quartiere Forlanini”.