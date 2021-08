Droga: 5,2Kg di marijuana in auto, 25enne arrestato a Brugherio (Mb)

All’interno del bagagliaio della macchina nascondeva un borsone con 5 chili e 2 di marijuana divisi in cinque buste sottovuoto. Per questo motivo un giovane è stato arrestato a Brugherio (Mb) dagli agenti del Commissariato Lambrate di Milano. Dopo una serie di pedinamenti una volta che l’uomo alla guida è sceso nei box interrati di uno stabile in via Ghirlanda, gli agenti lo hanno fermato per un controllo e all’interno del bagagliaio è stato trovato lo stupefacente. Il giovane, 25 anni, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati sequestrati anche altri 56 grammi di marijuana e circa due etti di hashish oltre a 20 mila euro in una busta sottovuoto. Il giovane arrestato, condotto presso la casa Circondariale di Monza, al fine di organizzare le consegne di droga, aveva due telefoni cellulari criptati, utilizzati solitamente da organizzazioni criminali dedite al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.