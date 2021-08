Maltempo, esondato il lago a Como

Il Lago di Como è cresciuto di mezzo metro in meno di 24 ore, nella notte l’acqua ha invaso il lungolago e piazza Cavour. Nonostante ora sia uscito il sole il livello nelle prossime ore dovrebbe continuare a salire. Sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte ad allagamenti e straripamenti di corsi d’acqua. Allarme rientrato a Dervio sul ramo lecchese dove ieri 120 persone sono state evacuate da un campeggio. E’ stata anche riaperta la provinciale in località Balisio in Valsassina, chiusa per il timore di altre frane e smottamenti.