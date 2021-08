Enrico Ruggeri in tour con la band dal 14 agosto

Enrico Ruggeri torna in tour con la sua band, in versione elettrica, dal 14 agosto. Porterà sul palco le canzoni del suo ultimo album “Alma”, uscito nel 2019, e alcuni dei suoi brani più famosi, da “Contessa” a “Polvere”, passando per “Il mare d’inverno”, offrendo al pubblico serate di grande musica che coniugano rock e canzone d’autore. Enrico Ruggeri ha scelto di ripartire per rispetto nei confronti dei tanti fan che lo attendono da oltre un anno e di tecnici e musicisti. Nonostante la difficoltà di questo periodo storico, sarà un tour elettrico con la band sul palco, formata da Francesco Luppi al pianoforte e alle tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria. Queste le date del tour: 14 agosto all’Arena del Mare – Porto Antico di Genova/ 15 agosto in Piazza Romagna Mia a Gatteo Mare (FC) – in occasione di L’estate di Raul, Festival Balamondo/ 16 agosto in Piazza Belvedere a Giulianova (TE) – in occasione di Ricomincia la sfida Live Summer Tour2021/ 18 agosto al Teatro grande La Versiliana a Marina di Pietrasanta (LU)/ 21 agosto al Censer-RovigoFiere di Rovigo (con Paolo Zanetti e Francesco Luppi) – in occasione di “Tra ville e giardini”.