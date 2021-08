Covid, Bernardo: “Più attenzione a regole e cambi d’aria sui mezzi pubblici” (VIDEO)

Il candidato sindaco del centrodestra chiede più attenzione all'igiene sui mezzi Atm e un presidio fisso della Locale in Centrale.

“Non risolviamo il problema solo con il vaccino. Perché quello che sto vedendo è che le persone, grandi o piccole che siano, non hanno attenzione, non usano la mascherina, il distanziamento, non lavano mani e superfici e soprattutto”, parlando di Atm, “non c’è attenzione ai cambi d’aria, ai mezzi pubblici di superficie e quelli sotto terra”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo a margine del presidio di FdI di fronte alla stazione Centrale. Bernardo ha poi aggiunto che se fosse sindaco vorrebbe un presidio fisso della polizia locale a Centrale dove sono frequenti i furti ai danni dei milanesi e dei turisti.