Comunali Milano, Meloni: “Bernardo candidato che può vincere”

“Bernardo è assolutamente un candidato che può vincere, e un candidato che ha il sostegno incondizionato di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, oggi durante un incontro davanti alla Stazione Centrale di Milano. “Che sia competitivo – ha aggiunto – lo dimostra il nervosismo con il quale la sinistra sta facendo campagna elettorale: mistificazioni, falsità, per attaccare una persona, Bernardo, che le persone di questa città conoscono bene, e a cui hanno affidato la cosa più preziosa, i figli, e che conosce i temi sociali”. Meloni ha spiegato di essere contraria all’obbligo di vaccino per gli insegnanti “per una questione di principio. Il punto è che bisogna capire quanto risolve. Qualche mese fa abbiamo vaccinato gli insegnanti per primi e poi abbiamo chiuso le scuole. Io credo che pensare di risolvere tutto solo con l’obbligo vaccinale rischierà di riportarci a delle chiusure. Se il vaccino non ferma il contagio noi avremo comunque il problema di come evitare le chiusure. A me piacerebbe che invece di parlare di questo, che mi sembra un’arma di distrazione di massa, mi si rispondesse su cosa si sta facendo per mettere in sicurezza la riapertura delle scuole”, ha aggiunto.