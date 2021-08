Sala: “Le critiche non mi toccano”

Il sindaco ricandidato dal centrosinistra: "I toni della campagna elettorale si stanno alzando ma non ho alcun tipo di emozione davanti a critiche 'generali'". "Pronto a discutere invece di temi concreti".

“I toni della campagna elettorale si stanno alzando, ma ci mancherebbe altro, siamo tutti navigati. Mentre nella prima campagna elettorale di fronte alle punzecchiature potevo infastidirmi, adesso dopo cinque anni di politica me ne sto molto molto tranquillo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa dei Verdi. “Penso solo alla mia campagna e non ho alcun tipo di emozione davanti a critiche generali. Se invece vogliamo discutere di questioni concrete per il bene di Milano sono qua”, ha aggiunto Sala.