Il maltempo flagella Comasco e Lecchese: allagamenti e frane

Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, in provincia di Lecco, sul Lago di Como, a causa della piena del torrente Varrone (foto) e dalla massa di acqua che si è accumulata nella diga di Pagnona, a rischio di esondazione. Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage. Poco fa il Municipio ha avvertito sul suo profilo Facebook che l’onda di piena sembra essere passata. La provinciale 62 è stata chiusa al transito, sempre in provincia di Lecco, a causa di una grossa frana di fango, rocce e detriti, precipitata tra Taceno (Lecco), in Valsassina e la località Portone di Bellano. Sempre sul lago allagamenti di Brienno (foto), Laglio, già duramemte colpita dal maltempo dei giorni scorsi e Villa Guardia.

Intanto i vigili del fuoco di Como hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire dalle 16, quando sul Comasco si sono abbattuti forti temporali. Particolarmente colpita la zona di Como sud, Fino Mornasco, Appiano Gentile e Bulgarograsso.

Alcune persone intrappolate nelle auto in sottopassi o avvallamenti della sede stradale sono state aiutate ad uscire dai vigili del fuoco. Non vi sono feriti né evacuati. Infine un masso di grosse dimensioni è caduto sulla provinciale 29 a Santa Caterina in Alta Valtellina. A Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, in Valchiavenna, molti massi sono caduti dalla parete rocciosa che sovrasta l’abitato. Al momento non sono segnalati danni.