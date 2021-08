Bernardo: “Sala nemico dei disabili, faccia un giro con me”

Il candidato del centrodestra a Milano invita Sala a provare a fare un giro con lui e un disabile in sedia a rotelle per rendersi conto delle difficoltà che incontra.

“Proviamo a prendere una persona con la carrozzina e, mi piacerebbe farlo con il sindaco uscente, facciamo un giro della città dove dice la persona in carrozzina, perché è incredibile, questa non è una città amica ma contro la disabilità”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, intervenendo questa mattina ospite a Telelombardia. “Milano va curata. E’ una città ‘pluripatologica’, una città che il sindaco uscente Sala conosce poco – ha aggiunto- perché quando vado in giro anche chi è della sua area politica mi dice che non lo hanno mai visto o l’hanno visto poco e che in cinque anni non ha pensato al fatto che ‘noi esistiamo’. Questo viene detto da persone umili, sole, anziani, donne, che hanno paura di uscire nei quartieri o andare a fare la spesa o andare a portare il proprio bambino dai nonni”.