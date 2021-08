Bernardo: “Da Sala interventi tardivi, è l’antimoderno” (VIDEO)”

“Sto vedendo ultimamente che la giunta Sala si sta sperticando a fare tante cose belle in termini di intenti che comunque, visto i tempi, non riuscirà a fare: forse è un po’ tardino. Più che intenti bisogna parlare di fatti. A esempio la M4 doveva essere terminata qualche anno fa e per motivi che non comprendiamo è ancora lì ferma”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo che, con il leader della Lega Matteo Salvini, ha incontrato i cittadini al gazebo del partito al mercato di viale Papiniano.