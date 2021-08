“Un’altra impresa strepitosa. Quella compiuta dalla bresciana Vanessa Ferrari vale molto di più di un argento, che già di per sé ha un significato altissimo. È la rappresentazione concreta di come la volontà e la caparbietà molto spesso nella vita ti portino a conquistare traguardi eccezionali, anche quando ormai pensi siano difficili da raggiungere. Fantastica Vanessa e complimenti anche agli altri atleti a nome di tutti i lombardi”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al presidente del CONI, Giovanni Malagò, raggiunto telefonicamente, dopo l’argento conquistato da Vanessa Ferrari, per complimentarsi dell’eccezionale andamento della pattuglia azzurra alle Olimpiadi e dell’eccezionale bottino di medaglie conquistate a Tokyo. “Lo sport italiano – ha detto Fontana a Malagò – sta andando oltre più rosea aspettativa. Bravi, anzi bravissimi. E non è ancora finita…”