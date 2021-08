Rissa nella notte in viale Gian Galeazzo in zona ticinese a Milano. A quanto riferisce Areu un 21enne è stato colpito al torace con un’arma bianca. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti un’ ambulanza, un’ automedica e la Polizia di Stato.