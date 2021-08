Leggero incremento di ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari.

Domenica 1 agosto in Lombardia sono stati registrati 522 nuovi casi di Coronavirus su 29.726 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, mentre ieri erano quattro. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati 777 però su 39.400 tamponi. Aumentano lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, cosi come quelli ricoverati nelle terapie intensive.