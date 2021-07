Rischio di forti temporali sulla Lombardia

“Siamo alla vigilia di una perturbazione temporalesca potenzialmente alluvionale per i nostri settori montani e pedemontani centro-occidentali, in particolare: medio-basso Varesotto, alto Milanese, Brianza, Comasco-Lecchese con particolare criticità nel comprensorio lariano e valli laterali tutte, Val Chiavenna, medio-bassa Valtellina, valli delle Orobie Bergamasche e (più marginalmente) Valle Camonica”. Sono le previsioni diffuse dal Centro Meteo Lombardo. “La situazione sulla carta è tra le più pericolose, giacché andremo a trovarci per quasi 24 ore filate lungo il corridoio in cui si svilupperanno i contrasti più intensi. Da un lato aria più fresca, di estrazione nord-atlantica, che dalla vicina Francia proverà a guadagnare spazio verso levante. Dall’altro lato, un lago d’aria calda e umida disteso diagonalmente dal Marocco fino alla Penisola Balcanica, che da giorni sta stringendo il centro-sud Italia nella calura intensa. L’incontro-scontro tra questi due titani osserverà massima esitazione proprio a ridosso delle Alpi: in particolare da sabato sera a domenica pomeriggio andranno a verificarsi le condizioni ideali per la genesi di linee temporalesche in grado di scaricare enormi quantità d’acqua in poco tempo e in spazi ristretti”.