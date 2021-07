Incidente sul Garda, ai domiciliari il tedesco

Concessi gli arresti domiciliari a Patrick Kassen il 52 enne tedesco che lo scorso 19 giugno era alla guida del motoscafo che sulle acque del Lago di Garda ha travolto la barca di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti uccidendoli. Ne dà notizia l’edizione locale del Corriere della Sera. Kassen, accusato di duplice omicidio colposo e omissione di soccorso, era in cella dal 5 luglio scorso, dopo essersi costituito. Per il gip di Brescia non sussisterebbe più il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Kassen è ai domiciliari in una località segreta in Italia.