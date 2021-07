Como, riapre la statale Regina

Ha riaperto completamente al traffico ieri sera la statale Regina sulla sponda occidentale del lago di Como, chiusa da tre giorni per la violentissima ondata di maltempo. Ieri pomeriggio è stato riaperto il tratto Laglio-Argegno, mentre in serata è toccato a quello Argegno-Colonno, così da tornare completamente transitabile. Si sta lavorando per limitare i danni provocati dall’esondazione di decine di torrenti. A Laglio, nel tardo pomeriggio, anche George Clooney ha fatto un giro in paese stringendo mani e facendo selfie con i residenti e i commercianti. L’attore americano si è messo a disposizione per aiutare coloro che sono stati danneggiati.