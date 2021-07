Sala: “Sono fiducioso, non guardo i sondaggi”

“Sapete che non commento i sondaggi, però è quello che sto dicendo ai miei: non vi dico che vinceremo, vi dico cosa fare per vincere. Io sono fiducioso ma non è questo il punto, manca ancora parecchio tempo, e alla fine decideranno i cittadini. Guardo i sondaggi con la giusta attenzione ma al di là dei sondaggi cerco anche di capire gli umori della gente. Penso che la gente abbia bisogno non di essere scioccamente rassicurata ma di sapere che in un momento cruciale per la storia della città persone capaci incorruttibili e con esperienza la possono guidare”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della sua campagna di comunicazione in merito agli ultimi due sondaggi sulle comunali che lo vedono in un caso in vantaggio e nell’altro dietro rispetto al candidato del centrodestra Luca Bernardo.