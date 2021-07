Restituito agli inglesi un prezioso volume dell’Ottocento

I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale hanno restituito il volume “Don John of Austria, vol. 1” di Sir William Stirling-Maxwell, edito a Londra nel 1883, a Catriona Graham, Console Generale Britannico a Milano. La consegna effettuata dal Maggiore Lorenzo Pella arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, inquadrata nell’ambito dell’operazione internazionale denominata “Pandora V” sotto l’egida di Interpol ed Europol.

L’indagine era finalizzata a contrastare, simultaneamente in più Paesi, la commercializzazione di beni d’arte di provenienza illecita. Nell’ambito dell’operazione, giunta alla sua quinta edizione, è stata svolta un’azione di “cyberpatrolling” che ha consentito ai Carabinieri di Udine di individuare l’inserzione di vendita – inserita su un canale italiano di e-commerce da parte di un privato residente nel pordenonese – di alcuni volumi storici in lingua inglese, uno dei quali recava chiari segni distintivi di provenienza dalle Edinburgh Libraries.

Gli approfondimenti hanno confermato che il volume in questione era di proprietà dell’ente culturale scozzese. La sua assenza è stata scoperta solo in seguito alla segnalazione dei carabinieri. Gli elementi di indagine fino a quel momento raccolti sono stati condivisi con la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha emesso un decreto di sequestro del manoscritto, eseguito nei confronti di un inserzionista denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’opera narra le gesta del Principe don Giovanni d’Austria, condottiero, ammiraglio e diplomatico spagnolo del XVI secolo, ricordato per la sua carriera militare che lo vide al comando della flotta della Lega Santa, con cui sconfisse gli Ottomani nella battaglia di Lepanto del 1571. L’autore è l’accademico scozzese Sir William Stirling-Maxwell (1818-1878), Decano dell’Università di Glasgow dal 1857 al 1859, successivamente Rettore dal 1875 al 1878, nonché Rettore dell’Università di Edimburgo nel 1871.