Sei concerti a ingresso libero in alcune chiese storiche di Mondadizza e di Sondalo (So) oltre a una location d’eccezione: la Corte della Villa Visconti Venosta a Grosio, antica residenza in stile rinascimentale, oggi diventata Museo. È questo lo scenario della terza edizione del Mondadizza Music Week, il laboratorio di musica da camera organizzato dalla Fondazione La Società dei Concerti di Milano e patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia e dal Comune di Sondalo. Tra gli artisti ad esibirsi nei concerti in programma dal 31 luglio al 6 agosto ci saranno il Quartetto Adorno, Enrica Ciccarelli ed Antonio Chen Guang al pianoforte e, per la prima volta, un’Orchestra, la “Vivaldi” diretta da Lorenzo Passerini, Eleonora Dallagnese al violoncello, Cinzia Milani alla chitarra, Benedetta Bucci alla viola, Stefano Cerrato al violoncello e il soprano Ivanna Speranza. Nato da un’idea condivisa della pianista e Presidente della Fondazione Enrica Ciccarelli con il Parroco di Sondalo don Giacomo Folini, sin dalla sua prima edizione il Mondadizza Music Week MMW anima la località valtellinese di Mondadizza, richiamando giovani musicisti provenienti da varie parti d’Italia e non solo. “Cultura e turismo sono elementi inscindibili per una lungimirante politica di sviluppo della Lombardia, che gode di uno straordinario patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico” – ha dichiarato nel suo intervento il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti. “È proprio in questo contesto che si inserisce il Mondadizza Music week che, in questi anni, ha saputo coniugare perfettamente due aspetti fondamentali: la valorizzazione di giovani talenti e il turismo musicale. La politica culturale nelle dinamiche di sviluppo territoriale è un tema fortemente sentito dal Consiglio regionale della Lombardia tanto che abbiamo istituito anche il Premio Lombardia è Musica per sostenere i migliori studenti musicisti della Lombardia.” “Anche per il 2021 la MMW vuole creare un’offerta turistico-culturale sempre più integrata nella consapevolezza che la musica sia uno straordinario strumento di valorizzazione e narrazione dei luoghi – ha affermato Enrica Ciccarelli Presidente della Fondazione La Società dei Concerti di Milano. “La MMW stabilisce con la terza edizione un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni locali, regionali e nazionali, per lo sviluppo di un progetto che sia allo stesso tempo coerente con la vocazione del territorio, attraente ed educativo dal punto di vista culturale, di crescita professionale per quanto concerne la sfera artistica e linfa per il tessuto economico locale.” La presentazione della terza edizione del Mondadizza Music week si è conclusa con l’esecuzione del brano “Alemanda” di Johann Sebastian Bach dalla Partita n.2 suonato dal violinista Marcello Miramonti. Info e programma su www.soconcerti.it. Tutti i concerti iniziano alle 20.30 con prenotazione obbligatoria presso APT Sondalo (Tel. 0342.801816).