D’inverno sono strumenti preziosi per proteggere dai raggi del sole il manto nevoso sul Ghiacciaio Presena al confine tra Valle Camonica e Val di Sole, contrastandone lo scioglimento. D’estate, diventano elementi scenografici per un festival musicale e culturale che ha come filo conduttore l’acqua. Gli avveniristici teli geotessili, che da anni coprono i ghiacciai in alta quota, durante il mese di agosto saranno protagonisti di una originale piattaforma galleggiante sul lago Valbiolo, a Passo Tonale (Bs).

Uno scenario scenografico e profondamente simbolico per il Water Music Festival, concepito dal Consorzio Pontedilegno-Tonale per sensibilizzare attraverso musica ed arte sull’importanza dell’acqua e delle risorse naturali per l’economia e le attività delle comunità montane. I teli si trasformano in opera artistica. Sulla piattaforma ricoperta dai teli geotessili si esibiranno gli artisti, mentre il pubblico assisterà agli spettacoli dalla riva e dai prati circostanti. A rendere ancora più originale la struttura ci sta pensando il collettivo artistico Art of Sool, fondato nel 2010 da Neim (Nicola Fedriga), IlClod (Claudio Cretti) e Mark (Marco Cominini), tre artisti originari della Valle Camonica. Specializzati in graffiti/street art, fumetto, illustrazione, tattoo e pittura, hanno dato vita ad uno stile molto originale che si esprime in vari campi artistici, dalla street art e graffiti a canvas, illustrazioni, custom e graphic design.

Dal 30 luglio al 29 agosto, tutti potranno provare l’emozione di camminare su questa piattaforma e sulla passerella che la collega a riva. L’accesso sarà consentito gratuitamente dalle 10 alle 16, tutti i giorni ad esclusione di quelli nei quali sono previsti gli appuntamenti musicali e gli spettacoli.

PROGRAMMA

I 5 appuntamenti sul lago di Valbiolo a Passo Tonale:

Domenica 1 agosto ore 15.30: IL POSTO DELLE FAVOLE

La favola “Bill ed il mistero degli spaventapasseri” di Gianni Rodari portata in scena dall’attore Luca Radaelli e 5 musicisti orchestrali. Uno spettacolo per bambini e famiglie in cui protagonista è la narrazione.

Domenica 8 agosto ore 15.30: CONCERTO DEL MAESTRO TEO CIAVARELLA

Pianista, compositore, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Bologna, Teo Ciavarella ha portato il linguaggio del jazz in giro per il mondo. Ha collaborato con Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Paolo Rossi ed altri.

Domenica 15 agosto ore 15.30: SI FA BAND

SiFa Band è l’orchestra giovanile composta da 30 elementi che propone in chiave concertistica brani musicali conosciuti dal grande pubblico. Diretto dal Maestro veronese Massimo Rizza, il corpo musicale propone un repertorio frizzante, moderno, adatto anche al pubblico più giovane, dai Beatles a Louis Armstrong.

Domenica 22 agosto ore 15.30: PIERINO E IL LUPO

Il capolavoro di Sergej Prokofiev fa da parte trainante per un laboratorio artistico/espressivo rivolto ai bambini, in un mix di didattica, educazione ambientale e fruizione artistica a cura dell’Associazione Brescia Filharmonia e dell’Orchestra fiati Valle Camonica, in collaborazione con Scuola Teatro Vallecamonica. In un percorso naturalistico appositamente studiato, i bambini (ma non solo) potranno conoscere le bellezze naturali della zona, accostandosi alla favola musicale a piccoli passi, fino ad apprezzarne l’esecuzione integrale.

Domenica 29 agosto ore 15.30: SPIRABILIA AL CINEMA

Al giorno d’oggi le colonne sonore sono tra le musiche più ascoltate e ricercate, alcune tra le più famose della storia del cinema saranno eseguite dal quintetto vincitore di numerose audizioni, che ha collaborato con le più prestigiose orchestre Italiane.

Il lago di Valbiolo si raggiunge a piedi, con una camminata di circa 30 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo. La partecipazione a questi 5 spettacoli è gratuita e non è richiesta la prenotazione.