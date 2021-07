Maltempo, Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza

La Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo, in particolare nella zona del Lago di Como. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo alla Protezione Civile, Pietro Foroni, che ieri ha effettuato un sopralluogo tra Cernobbio e Blevio, nelle zone maggiormente colpite dall’ultima ondata di maltempo. L’assessore ha potuto verificare i danni al territorio e ha voluto assicurare la popolazione circa l’impegno della Regione per dare sostegno ai Comuni colpiti. “Regione Lombardia assicurerà le risorse necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree interessate – ha commentato Foroni -. Invieremo al Governo la richiesta di stato di emergenza non solo per il Comasco, ma anche per Val Chiavenna, il Comune di Gallarate e alcune zone del basso Mantovano”. “È ora che anche lo Stato faccia la sua parte senza scaricare le responsabilità sulla sola Regione” ha concluso Foroni.