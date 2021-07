“Mio padre è morto di Covid”, giovane sfida la piazza dei No Vax

Ha sfidato la piazza dei No Vax per portare la sua testimonianza. Quella di un figlio di un uomo morto per Covid. Marco Natali, studente di 22 anni, sabato pomeriggio stava passando per caso dalla piazza di Lodi dove era in corso la protesta dei No Vax quando ha sentito una voce che ha gridato: “tutti i morti di Covid non esistono, li uccidono in ospedale”. A quel punto, ha sentito l’esigenza di dire la sua, come riporta il quotidiano “Il Cittadino di Lodi”. “Il 18 marzo dell’anno scorso mio padre, che era un medico, è morto di Covid – ha detto il giovane ai manifestanti – Se ci fosse stato il vaccino, probabilmente lui sarebbe ancora qua. E invece no”.

“Dopo quello che ho vissuto, nessuno si è mai permesso di dire una cosa del genere in mia presenza, e mi ha toccato – ha poi detto il giovane al Cittadino di Lodi, riferendosi alla frase ‘i morti per Covid non esistono’ – Sono dell’idea che ognuno può fare quello che gli pare, ma se dici una cosa del genere in mezzo a una piazza stai superando il limite, perché la tua libertà finisce dove inizia la mia, e si può essere contro il Green Pass, ma una cosa del genere non si può dire”