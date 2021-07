Grave incidente in direzione Sondrio. Per la persona a bordo non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente questa mattina sulla 36, quasi all’altezza di Colico, in direzione Sondrio. Un’auto si è ribaltata e il conducente è morto. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale ma per la persona a bordo non c’è stato nulla da fare. È intervenuto anche un elicottero. L’incidente si è verificato intorno alle 11. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate a lungo.