A Bergamo Lazzaretto Estate con Giusy Ferreri, De Gregori e Gualazzi

Giovedi 29 luglio sarà Giusy Ferreri a salire sul palco dell’edizione 2021 di Lazzaretto Estate, la rassegna estiva, organizzata dal Comune di Bergamo, che porterà nella città lombarda una serie di eventi che proseguiranno fino al 21 agosto tra teatro, cabaret, jazz, e grande musica con protagonisti di rilievo nazionale. L’artista dalla voce unica porterà sul palco bergamasco i brani più conosciuti del suo repertorio come “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Roma-Bangkok”, “Partiti Adesso”, ma anche quelli più introspettivi, passando dalle sonorità pop al rock e alle Summer hit estive. Ad accompagnare Giusy Ferreri una band composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Ecco tutti gli appuntamenti di Lazzaretto Estate:

28/07/2021 – De Gregori & Band live – Greatest hits – Concerto di Francesco De Gregori, a cura di SHINING Production

29/07/2021 – Giusi Ferreri Live – Concerto di Giusy Ferreri, a cura di SBAM Noisy ideas

30/07/2021 – Animali da bar, di Carrozzeria Orfeo all’interno della rassegna Shakespeare is now!, a cura di Teatro Ex Drogheria

31/07/2021 – Dall’Instant al Distant Theatre, con Enrico Bertolino a cura di SBAM Noisy ideas

06/08/2021 – Gualazzi Live Summer 2021 – Concerto di Raphael Gualazzi, a cura di SBAM Noisy ideas

19/08/2021 – Moby Dick, a cura di Festival Desidera

21/08/2021 – Pseudolo, a cura di Teatro Caverna