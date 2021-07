Malpensa, nascondevano 100 mila euro tra i detersivi

Per non versare il corrispettivo dovuto all'esportazione di valuta, due nigeriani hanno nascosto nei detersivi stipati nei bagagli in stiva quasi centomila euro divisi in mazzette avvolte nel cellophane.

Per non versare il corrispettivo dovuto all’esportazione di valuta hanno nascosto in cestini per i detersivi stipati nei bagagli in stiva quasi centomila euro divisi in mazzette avvolte nel cellophane. E’ accaduto all’aeroporto di Malpensa e ad accorgersi dell’illecito sono stati i finanzieri. Gli autori dell’occultamento di valuta sono due nigeriani diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo (Egitto) e Istanbul (Turchia). Il primo passeggero fermato ha dichiarato somme inferiori a 10mila euro, l’importo consentito sul quale non si applicano tassazioni ma l’ulteriore controllo nei bagagli da stiva ha consentito di rinvenire complessivamente poco più di 55mila euro, ragione per cui in questo caso è scattato il sequestro amministrativo di 22.577 euro ossia la metà della valuta eccedente i 10mila euro permessi. Il secondo passeggero ha dichiarato di non conoscere gli obblighi in materia valutaria. Anche in questo caso il controllo esteso ai bagagli da stiva già imbarcati, ha consentito di trovare poco più di 41mila euro e al passeggero è stata concessa la facoltà di avvalersi dell’oblazione immediata delle sanzioni pagando una multa di 4.662 euro.