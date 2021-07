“La terapia delle parole. Dentro e fuori dal Web, scrivere per stare bene” (ed. Feltrinelli) è il nuovo libro di Fulvio Fiori, “terapeuta della parola”.

Si tratta di un saggio-manuale adatto a tutti, perché oggi la rete ci ha trasformati tutti in scrittori. Appoggiandosi alle ricerche più recenti sugli effetti delle parole e agli studi di psicologia del web, che hanno cambiato la narrazione del mondo, il libro ci insegna come scrivere lettere, racconti, fiabe, ricordi, dialoghi e persino contratti, per sanare le ferite del nostro cuore; ci svela come usare le parole per mettere pace nelle difficoltà di relazione, trasformare i ricordi negativi, liberare i talenti nascosti, progettare il futuro. Infine, ci guida all’uso della scrittura nel Web e sui social per il nostro massimo bene, grazie a un approccio costruttivo, anche di fronte al lato più distruttivo della Rete: l’odio virtuale.

Ascolta l’intervista all’autore