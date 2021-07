“Andare in bici. Le ragioni del pedalare” (Ed. Garzanti): è il vademecum tascabile di Ercole Giammarco per scoprire il piacere di una Mobilità Smart. Consigli pratici per pedalare in sicurezza, scegliere la bici giusta, fare cicloturismo… Sognando nuove eco-metropoli. Una guida pratica per chi ha già scoperto tutti i vantaggi della bicicletta e per gli aspiranti Bikers: dai consigli per pedalare in ogni occasione a quelli per scegliere la bici più adatta, fino ai suggerimenti per la manutenzione.

Ercole Giammarco – tre figli, un cane e cinque biciclette – è stato manager in aziende della comunicazione prima di diventare imprenditore. Da anni è impegnato con la sua associazione no profit per la riqualificazione urbana e sociale di un quartiere della periferia di Milano.

