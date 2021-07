Su 40.206 tamponi è di 574 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con una percentuale in discesa all’1,4% contro l’1,9% di ieri. Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva che ora sono 26 mentre crescono di 11 negli altri reparti (153). Non è stato registrato alcun decesso. Il totale da inizio pandemia è di 33.815 morti.