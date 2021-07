Fine settimana tra caldo intenso e temporali

Si rafforza il caldo in tutta Italia ma sono previsti anche forti temporali sparsi al Nord Ovest e sulle Alpi.

Il fine settimana sarà caratterizzato da un lato dal consolidamento sul Mediterraneo centrale dell’Anticiclone africano, dall’altro dal lento avvicinamento dalla Francia di una perturbazione, la numero 6 del mese di luglio, verso le Alpi e le regioni di Nord-Ovest. La massa d’aria molto calda di origine sahariana associata all’alta pressione, darà il via alla terza forte ondata di calore della stagione con temperature in risalita verso numerose punte oltre i 35 gradi al Centro-Sud e picchi intorno ai 40 gradi possibili già domani sulla Sardegna. Dopo una giornata odierna in cui aumenterà l’instabilità sulle Alpi, la perturbazione domani estenderà il rischio dei temporali alle regioni di Nord-Ovest dove registreremo un primo lieve calo termico. All’inizio della prossima settimana, la perturbazione e l’aria meno calda cha la accompagna avanzeranno più decisamente sull’Italia settentrionale – avvertono i meteorologi di iconameteo.it -, dove potranno svilupparsi temporali anche di forte intensità. Il caldo intenso da martedì inizierà ad attenuarsi al Centro e sulla Sardegna, mentre il Sud dovrà sopportare temperature molto elevate anche nei giorni successivi.