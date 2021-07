Elezioni, Sala: la destra pur di vincere tifa contro Milano

“La destra pur di vincere tifa contro Milano. Raccontano a tutti che questa è una città triste, che la gente è incazzata, che non ci sono interessi da nessuna parte del mondo, che Milano è ripiegata su se stessa, che ha bisogno di un rilancio e bisogno di ripartire. Stanno raccontando quella che Milano non è: non dobbiamo essere scioccamente ottimisti, ma essere consapevoli che questa è una città ammirata in Italia e nel mondo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, dal palco di una manifestazione elettorale della Lista Beppe Sala Sindaco al Teatro Continuo di Alberto Burri al Parco Sempione. (MiaNews)