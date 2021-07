“Veterinario gratis ai chi è in difficoltà economiche”

“Con la crisi economica che avanza, tra le difficoltà che le famiglie o i singoli devono affrontare ci sono anche le spese per il mantenimento dei propri animali d’affezione e in particolare le spese veterinarie e i medicinali, che risultano tra le più onerose. Ora un’istituzione come il Comune non può fare finta di niente e deve fornire una risposta a questa problematica, così da tutelare i diritti degli animali”. Lo dichiara Gabriele Abbiati, consigliere comunale della Lega a Milano e promotore di una mozione che chiede che il Comune si attivi per fornire assistenza medica agli animali d’affezione nel momento in cui chi se ne prende cura non sia più economicamente in grado di garantirla.