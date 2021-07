Green Pass, Moratti: strumento positivo. Sala: trovare soluzione, i giorni passano

“La mia posizione sul Green Pass è che qualsiasi strumento che garantisca la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini è uno strumento positivo”. Lo ha detto Letizia Moratti assessore al Welfare e vice presidente della Regione intervenendo al Tgcom24. Quanto alla difficoltà a scaricare il documento, segnalata da alcuni cittadini, Moratti ha ricordato che il Green Pass in Lombardia può essere ritirato nelle farmacie quindi, ha sottolineato “non è necessario accedere al portale e avere competenze informatiche perché anche in farmacia è possibile ricevere il Green Pass”.

Sul green pass alla ‘francese’ “dipende dal governo ma io mi sono espresso con chiarezza. Possiamo discutere sui singoli luoghi in cui si può entrare o no ma sono favorevole al green pass”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via D’Amelio ai giardini Falcone-Borsellino in via Benedetto Marcello. “Basta che troviamo una soluzione perché i giorni passano – ha aggiunto -. Francamente non credo che per un ristorante ad esempio possa causare chissà quali problemi, io personalmente andrei al ristorante più volentieri sapendo che si siede al mio fianco è vaccinato”, ha concluso. (MiaNews)