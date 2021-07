Covid, Moratti: Lombardia richiede aumento parametri per cambio “colore”

La Regione Lombardia, alla Conferenza delle Regioni di oggi pomeriggio, “porterà la richiesta di un aumento rispetto a quello che è stato previsto fino ad adesso in cabina di regia per modificare i parametri da zona a zona”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti a margine di una visita al Policlinico di Milano e di un sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale in merito alla dibattito sull’indicatore dell’andamento dell’epidemia per stabilire il passaggio in zona gialla.

“La richiesta che Regione Lombardia fa – ha continuato – e l’abbiamo concordata anche con il coordinatore Raffaele Donini dell’Emilia Romagna e con Luigi Icardi della Regione Piemonte, che è l’altro vice coordinatore insieme a me, sarà quella di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e quello dei ricoveri al 20% che per altro è la metà di quello che era previsto fin ora. Questa è la richiesta principale che porteremo oggi”, ha concluso.