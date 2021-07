Antonio Rossi ricoverato per un infarto

L'ex campione di canoa ora sottosegretario allo Sport in Regione Lombardia è stato ricoverato in Veneto e poi trasferito a Como. È in buone condizioni.

Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera Azzurro, attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, è ricoverato al Sant’Anna di Como per i postumi di un infarto. Rossi, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano (Treviso), era stato ricoverato nella cittadina veneta, per poi essere trasferito a Como dove lavora il suo medico di fiducia, Mario Galli. Ora le condizioni del campione e politico lecchese sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni. “Forza Antonio! In questi giorni sono stato in contatto con lui e rassicura sentirlo già forte al telefono. L’intervento è andato bene e sta meglio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.