Sala: “Non va bene che sfidanti siano quasi tutti uomini”

“Assolutamente sì” mi dispiace “è una cosa sbagliata. Ne sono responsabile in qualche modo essendo maschio, ma è chiaro che non va bene”: così il sindaco Giuseppe Sala a margine del convegno ‘Energie ri-generative per una ripartenza al femminile’ all’Università Statale in merito al fatto che i candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni comunali siano quasi tutti uomini. Tra i candidati, l’unica donna al momento è infatti Bianca Miriam Tedone che corre per Potere al Popolo. “Io mi auguro di essere rieletto – ha aggiunto Sala – però mi auguro che il prossimo, dopo 5 anni sia una sindaca donna”.