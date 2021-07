Ultime piogge poi torna l’alta pressione

Al Nord cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con schiarite più ampie sul Nord-Ovest. In giornata possibili rovesci o locali temporali sulle aree alpine centro orientali. Domani sulle regioni del Nord tempo prevalentemente soleggiato nel settore alpino centro-orientale e nel settore del Triveneto; maggiore variabilità al Nord-Ovest, con isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali. Martedì alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. La giornata sarà in prevalenza soleggiata.