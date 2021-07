Scontro a Saronno, muore motociclista di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni, Marco Barilatti, è morto sabato 17 luglio dopo un incidente stradale a Saronno, in provincia di Varese. Marco era in sella alla sua moto sulla provinciale tra Saronno a Uboldo e stava raggiungendo Malpensa per lavoro quando si è scontrato, per cause da accertare, contro un’auto con a bordo due ragazzi di 23 e 34 anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista: il ragazzo è stato soccorso in codice rosso dal 118. Barilatti (foto: Facebook) è stato trasportato all’ospedale di Legnano ma poco dopo ne è stato constatato il decesso.