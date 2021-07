Pavia, investe tre ragazzi dopo un lite: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato la scorsa notte a Pavia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito tre giovani, una ragazza di 19 anni, una 17enne e un 14enne. La più grave è la 19enne, ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Matteo; la 17enne ha riportato diverse fratture, è ma non è in pericolo di vita mentre il 14enne è meno grave. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato intorno alle 3,50 quando il nordafricano si è presentato in un locale in viale Venezia, lungo il Naviglio, ma non è stato fatto entrare perché ubriaco. Dopo una discussione con i tre giovani, è salito sulla sua auto e si è lanciato contro di loro schiacciandoli contro un altro veicolo in sosta. Alcune persone sono però riuscite a bloccarlo prima che fuggisse, consegnandolo alla polizia. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.