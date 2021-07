In Lombardia 369 casi e un vittima

Tasso di contagio in risalita all'1,3% dall'1,1% di ieri mentre sono stabili i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari.

Su 28.376 tamponi è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in salita all’1,3% (ieri era l’1,1). Sono praticamente stabili i ricoveri con 31 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri, e 135 negli altri reparti (-1). E’ stato inoltre segnalato un decesso, che porta il totale da a 33.809. Per quanto riguarda le province, 108 nuovi casi sono stati registrati a Milano, 43 a Monza, 36 a Varese, 33 a Mantova, 28 a Brescia, 24 a Lodi, 8 a Bergamo e Lecco, 6 a Pavia, 4 a Cremona e 3 a Sondrio.