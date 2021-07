Abusi su minori, domani l’interrogatorio di don Tempesta

Si terrà domani, lunedì 19 luglio, l’interrogatorio di garanzia per Don Antonio Tempesta, il sacerdote di Busto Garolfo, nel Milanese, arrestato lo scorso giovedì con l’accusa di abusi sessuali su minori, in particolare sette bambini tra gli 8 e i 12 anni. Abusi che sarebbero avvenuti nella sua abitazione dove, sempre secondo l’ipotesi investigativa, li avrebbe invitati a giocare alla playstation. Don Tempesta, che si trova ai domiciliari in una struttura “protetta” individuata dalla Diocesi di Milano e dalla polizia, domani come rivela il quotidiano “La Prealpina” potrà eventualmente iniziare a difendersi dalle accuse davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, Luisa Bovitutti. La stessa che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ritenuta necessaria per il rischio che il giovane prete reiterasse il reato di cui è accusato. E’ per questo che l’arresto è avvenuto a Bardonecchia, in provincia di Torino, dove il sacerdote era appena arrivato per un campo estivo con alcuni ragazzini.