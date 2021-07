“Mi sembra che” quella sull’uso del green pass sul modello francese “sia una discussione fuori luogo. Oggi non vedo perché parlare di green pass visto che abbiamo i numeri che non sono assolutamente tali da giustificare un’iniziativa in questo senso. Poi in settimana si dovrebbe invece riunire la Conferenza delle Regioni con il Governo proprio per valutare l’opportunità di modificare i parametri.