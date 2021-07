Bernardo, no all’anticipo delle elezioni

“Prima ancora che da candidato, parlo da medico che dal primo giorno combatte il Covid in corsia e per me la tutela della salute e della vita e’ sacra. Premesso questo, onestamente non comprendo le preoccupazioni espresse sull’anticipo del voto. Ricordo che Regione Lombardia ha attivato un calendario vaccinale per il raggiungimento della copertura di gregge. Ricordo inoltre che tra i primi vaccinati ci sono fragili, anziani e persone con patologie.”. Cosi’ Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra.